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Turist 20 bin liralık hesabı görünce şoke oldu! Aksaray'da zorla ödetmek istediler

#İstanbul#Aksaray#Turist

İstanbul’un Aksaray ilçesinde Avusturalyalı turist Daniel M. eğlence mekanına zorla sokuldu. Turist mekandan ayrılmak istediğinde ise gelen hesap karşısında şaşkına döndü. Bir meyve suyuna 200 lira, alkollü içeceğe ise 20 bin lira hesap ödemeye zorlanan turist kendini zor kurtardı.

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Avusturalya’dan Türkiye’ye gelen turist İstanbul’un Aksaray ilçesinde bir mekanın önünden geçerken çalışanlar tarafından ısrar edilerek zorla içeriye girmeye ikna edildi. Dolandırıcılığından habersiz turist habersiz içeriye girip oturdu. Etrafı bir anda çalışan kadınlarca sarılan Daniel’İn masasına meyve suyu ve bir şişe alkollü içecek sipariş edildi.

HESABI GÖRÜNCE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Durumdan rahatsız olan turist hesabı ödeyip kalkmak istedi ancak 20 bin 200 liralık hesap karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Turist 20 bin liralık hesabı görünce şoke oldu Aksarayda zorla ödetmek istediler

Sadece içtiği meyve suyunun parasını ödemek isteyen Daniel M.’nin üzerine mekan sahibi yürüdü. Daniel M. soluğu polis merkezinde alırken mekandan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#İstanbul#Aksaray#Turist

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