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Turhal Şeker Fabrikası'nda gaz sızıntısı: 26 işçi zehirlendi, 1 çalışanın durumu ağır

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#Turhal Şeker Fabrikası#Gaz Sızıntısı#İşçi Zehirlenmesi
Turhal Şeker Fabrikasında gaz sızıntısı: 26 işçi zehirlendi, 1 çalışanın durumu ağır
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 17:36

Tokat'ın Turhal ilçesindeki şeker fabrikasında rutin kireç yakma işlemi sırasında sızan karbonmonoksit ve karbondioksit gazından etkilenen 26 fabrika çalışanı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Turhal Şeker Fabrikası’nda meydana geldi. Çalışanların baş dönmesi ve bulantı şikayetleri yaşaması üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Turhal Şeker Fabrikasında gaz sızıntısı: 26 işçi zehirlendi, 1 çalışanın durumu ağır

26 çalışandan bazıları kendi imkanlarıyla bazıları ise ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne gitti. Fabrikada yapılan incelemede; çalışanların, kireç ocağından sızan karbonmonoksit ve karbondioksit gazından etkilendiği tespit edildi.

Turhal Şeker Fabrikasında gaz sızıntısı: 26 işçi zehirlendi, 1 çalışanın durumu ağır

FABRİKA MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Fabrika müdürü Serkan Korkmaz, yaptığı açıklamada "Her yıl yaptığımız rutin, kireç yakma işlemiydi. Karbonmonoksit ve karbondioksit gazlarından dolayı 26 tane arkadaşımız etkilenmiştir. 1 tanesinin durumu kritiktir" dedi.

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Turhal Şeker Fabrikasında gaz sızıntısı: 26 işçi zehirlendi, 1 çalışanın durumu ağır

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Turhal Şeker Fabrikası#Gaz Sızıntısı#İşçi Zehirlenmesi

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