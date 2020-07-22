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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 22.07.2020 - 17:40,Son Güncelleme:

Turgutlu'da otomobile silahlı saldırı: 3 yaralı

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Turgutlu'da otomobile silahlı saldırı: 3 yaralı
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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırıda otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi Baraj Sokak'ta meydana geldi. Hareket halindeki 06 PNV 94 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş edildi. Saldırıda tabancadan çıkan kurşunların isabetü etmesi sonucu otomobildeki Okan Coşkun (19), Ahmet Tapan (43) ve Engin Arıtürk (37) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, olayın ardından kaçan saldırganın kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

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