Turgutlar çetesine ceza yağdı

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DAVA dosyasına göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021 yılında kamuoyunda ‘Turgutlar’ olarak bilenen suç örgütüne yönelik soruşturmayı tamamlayarak, 36 şüpheli hakkında “Yağma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, dolandırıcılık” gibi suçlardan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. Şüpheliler arasında çete lideri İdris Melih Turgut ve kendisini olmayan Ayasofya Vakfı Genel Başkanı olarak tanıtan İbrahim Savcı da yer aldı.

İddianamede, “Kürt Ahmet” lakaplı Ahmet Turgut’un yaşının ilerlemesi, varisi olarak görülen Kadir Turgut’un cinayet suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından Turgutlar suç örgütünün devamını sağlamak amacıyla İdris Melih Turgut’un çetenin başına geçtiği anlatıldı.

Şüphelilerin, silahlı suç örgütünün gücünü kullanarak çek senet tahsilatı yaptıkları, alacak verecek konularında aracılık yaparak maddi menfaat temin ettikleri belirtildi. İddianamede, suç örgütünün, 10 eylemi sayıldı. Çetenin eylemlerinden birisinin de Dedeman ailesinin veliahtı Mehmet Umut Önal cinayetine ilişkin “dava dosyasını yeniden açtırmak” bahanesiyle, aileyi dolandırmaya çalışması olarak gösterildi.

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MAZERETLERİ KABUL GÖRMEDİ

Karar duruşması 18 Temmuz tarihinde yapıldı. Karar duruşmasında, çete lideri Melih Turgut, iki avukatı mazeret sunarak katılmadı. Mahkeme, iki avukatın yargılamayı uzatmaya çalıştıkları gerekçesiyle mazeretlerini kabul etmedi. Mahkeme, çete lideri Turgut’un müşteki Doğukan Akbaba’ya karşı “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak mahkeme eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle verilen cezayı 17 yıla düşürdü. Mahkeme, ayrıca Turgut’a, örgüt yöneticiliği, nitelikli yağma, suçlarından ise 59 yıl cezaya hükmetti. Böylece toplamda Turgut hakkında 76 yıl ceza verildi. Mahkeme verilen cezalardan da “suçlu kişiliği, sosyal ilişkileri, suç işlemekten çekinecekleri hususunda olumlu bir kanaat oluşmaması” nedeniyle de iyi hal indirimi uygulamadı.

DEDEMAN DAVASINDAN BERAAT ETTİLER

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- Mahkeme, diğer sanıklara ise 2 yıl 6 aydan, 42 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası hükmederken, Turgut’un da aralarında bulunduğu 9 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme Dedeman ailesinin dolandırılması eylemi yönünden ise sanıklar Melih Turgut, Zülfikar Şafak ve İbrahim Savcı hakkında ise “yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması” gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına hükmetti.