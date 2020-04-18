Turgut Özal’a virüs önlemleriyle anma
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 27. yılında Topkapı’daki Anıt Mezar’da anıldı.
Törene Özal’ın oğulları Ahmet ve Efe Özal’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Törende katılımcılar, sosyal mesafe kuralını gözeterek aralıklarla durdu.
Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nın, kanuna aykırı yardım kampanyası başlattığı gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu hakkında ön soruşturma başlattığı öğrenildi. İmamoğlu, pazartesi günü İçişleri Bakanlığı müfettişlerine kampanyaya ilişkin savunma verecek.
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