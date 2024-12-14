Turgut Özal'a suikast düzenleyen Kartal Demirağ'ı vurmuştu! Ziya Ayaz hayatını kaybetti

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Ankara Atatürk Spor Salonu’nda, 18 Haziran 1988’de, Anavatan Partisi'nin olağan genel kongresinde konuşma yapan merhum Başbakan Turgut Özal'a saat 12.18'de Kartal Demirağ tarafından 2 kez ateş edildi. Kurşun, Özal'ın önünde bulunan mikrofonun ayağından sekip sağ el başparmağını yaraladı. Ardından koruma polislerinden Ziya Ayaz’ın açtığı ateş sonucu yaralanan Demirağ yakalandı. Demirağ’ı vuran 3 çocuk babası Ayaz, emekli olduktan sonra memleketi Adana’nın Kozan ilçesine yerleşti. Bir süre önce akciğer kanseri olan Ayaz, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

"SIRADAN BİR POLİS DEĞİLDİ"

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Ziya Ayaz için Kozan Asri Mezarlık’ta tören düzenlendi. Törene Turgut Özal’ın uzun süre koruma müdürlüğünü yapan eski Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk ile Ayaz'ın ailesi ve yakınları katıldı. Öztürk, burada yaptığı konuşmada, "O sıradan bir polis değildi. 15 yıl beraber çalıştık. 18 Haziran 1988’de Özal’a bir suikast yapılmıştı, o suikastçıyı vuran bu aslandı. Suikastçı öyle yakalandı. Hatırasını tazelemek, hakkını vermek lazım. Sıradan bir polis değildi, adam gibi adamdı. Adam gibi gidiyor. Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

Ziya Ayaz, konuşmalardan sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.