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DHA
Haber Giriş: 17.04.2020 - 11:26,Son Güncelleme:

Turgut Özal'a Corona Virüsü önlemleri kapsamında anma

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8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 27. yılında kabri başında anıldı.

Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümü nedeniyme Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi.

Turgut Özala Corona Virüsü önlemleri kapsamında anma

Törende koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişi yer aldı. Törene Turgut Özal'ın oğulları Ahmet Özal ve Efe Özal'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri katıldı.

Turgut Özala Corona Virüsü önlemleri kapsamında anma

Törende katılımcıların sosyal mesafe kuralı gözetilerek aralıklarla durduğu görüldü.

 

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