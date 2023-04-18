Turgut Özal’a 30. yıl anması

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Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda düzenlenen törene İstanbul Vali Yardımcısı Günay Öztürk, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ülkü Sakalar, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Turgut Özal’ın oğlu Efe Özal, gelini Sinem Özal ve torunları katıldı.



GURUR VERİCİ



Törenin sunumunu Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer yaptı. Turgut Özal’ın kabrine Cumhurbaşkanlığı’nın çelengi konuldu. Daha sonra İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş dua okudu. Anma töreninin ardından konuşan Efe Özal, “Bu ülke içinden devlet böyle insanlar yetiştirebiliyor. Bunun en güzel örneklerinden birisi. Bunların hatırlanmasının bugünlerde daha doğru olduğunu düşünüyorum. Biz özlüyoruz. 30 sene sonra bunların olabilmesi ayrı mutluluk, gurur verici” dedi.



KALKINMA HAMLESİ



Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ise, “Rahmetli Özal ‘Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk dünyası’ demişti, şimdi de Türkiye Yüzyılı hedefimiz var. Türkiye müthiş kalkınma hamlesiyle devam ediyor. Cumhuriyet’in yüzüncü yılını taçlandıracağımız seçim arifesindeyiz. Türkiye yakaladığı istikrarı devam ettirecektir” diye konuştu.

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ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yayınladığı mesajında, “Vizyonuyla ve çalışkanlığıyla ülkemizin büyümesine, kalkınmasına büyük katkısı bulunan 8’inci Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal’ı vefatının 30’uncu yılında saygıyla, rahmetle yâd ediyorum” dedi.