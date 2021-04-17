Turgut Özal kabri başında anıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj

Törende Erdoğan, Topkapı'daki Anıt Mezar'a Cumhurbaşkanlığı çelengini bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan da merhum Cumhurbaşkanı Özal için İnfitar suresini okudu.

İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın duasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal ailesi üyeleri ile bir süre konuştu.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Özal'ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet, Efe, Zeynep Özal ile torunları Sinem, Serra ve Turgut Özal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da katıldı.

Semra Özal, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bomboş bir dünyada yaşıyorum 28 senedir. O olmayınca benim için her şey boş. Hiçbir şeyin değeri yok, kıymeti yok. Öyle yaşıyoruz işte" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından "Vizyon sahibi bir devlet adamı ve siyasetçi olarak fikirleri, icraatları ve başarılarıyla Türk siyasi hayatında derin bir iz bırakan 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum" mesajını paylaştı.

Vizyon sahibi bir devlet adamı ve siyasetçi olarak fikirleri, icraatları ve başarılarıyla Türk siyasi hayatında derin bir iz bırakan 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.https://t.co/ls01sj91xu pic.twitter.com/jWdsbbvA3i — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 17, 2021

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