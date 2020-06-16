Turgut Aslan kimdir nereli? 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan kaç yaşında?
Turgut Aslan, TEM Daire Başkanlığı görevinden terfi ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı. Bu atamanın kamuoyu ile paylaşılmasının ardından pek çok kişi Turgut Aslan kimdir ve nereli sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Turgut Aslan kimdir kaç yaşında ve nereli? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
Turgut Aslan, 1 Kasım 1962 yılında Çorum'da dünyaya geldi. 1981 yılında Polis Koleji'nden, 1985 yılında Polis Akademisinden derece ile mezun oldu. Meslek hayatı süresince çeşitli başarı belgeleri ile ödüllendirilen Aslan, 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanı olarak atandı. Turgur Aslan, 15 Temmuz 2016 yılına kadar bu görevini yürüttü. 15 Temmuz 2016 günü Jandarma Genel Komutanlığı'nda rehin alınan Aslan, başından vurularak ağır yaralandı. Geçirdiği operasyonlarla hayata tutunan Aslan, gazi ünvanı aldı. 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü olan Turgut Aslan, evli ve iki çocuk babası.
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