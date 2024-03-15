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Turgut Altınok mal varlığını açıkladı

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#Turgut Altınok#Mal Varlığı#Sosyal Medya
Turgut Altınok mal varlığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 20:57

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, sosyal medya hesabından mal varlığını açıkladı. Altınok’un, mal varlığı listesinde 60 ayrı gayrimenkul yer aldı.

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Turgut Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz dün neredeysek bugün de oradayız. Değerli hemşerilerim, bir belediye başkanı öncelikle şeffaf olmalıdır. Özü sözü bir ve dürüst olmalıdır. Bir belediye başkanının duruşu olmalıdır ve bir o yanda bir bu yanda bulunmamalıdır. Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler yaratılarak, başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını; projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi siz değerli Ankaralı hemşerilerimi incittiklerini hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir. Değerli Ankaralılar, içinizde en ufak bir tereddüt olmasın. Ekte sunduğum tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir" ifadelerini kullandı. Altınok’un açıkladığı mal varlığı listesinde 60 ayrı gayrimenkul yer aldı. 

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#Turgut Altınok#Mal Varlığı#Sosyal Medya

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