Turgut Altınok: Ankara'da problemler çığ gibi büyüyor

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın'ı ziyaret etti.

Memur- Sen Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapan Altınok, Ankara'daki memurların ve bürokratların sorunlarını konuştuklarını söyledi. Altınok, "Ankara bir memur şehri, bürokrat şehri olarak biliniyor; çünkü devletimizin, ülkemizin başkentidir. Ankara’da çok sayıda memurumuz, bürokratımız var. Dolayısıyla bugün Memur- Sen’i ziyaret ettik. Ankara'mıza ne yapabiliriz, memurlarımızın, bürokratlarımızın Ankara’da ne beklentileri var? Biz, herkesi dinleyerek taleplerini alarak ki tabii bir de Ankaralılar vekaleti verdiği takdirde sokakta olacağız. Ankara’da problemler çığ gibi büyüyor. Ciddi bir trafik problemi var. Ciddi bir ulaşım problemi var. Bunları konuştuk. Talepleri aldık. Bir kısmını yazdık" ifadelerini kullandı.