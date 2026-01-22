TÜRGEV'den 'Tanıklığın Dili: Gazze ve Okuryazarlık' programı

Haberin Devamı

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) bünyesindeki Güzel İşler Fabrikası (GİF) tarafından hazırlanan “Tanıklığın Dili: Gazze ve Okuryazarlık” seminer serisi sürüyor. 18 Ekim 2025’te başlayan program, Gazze’ye dair okuryazarlık alanlarını kültür, sanat, edebiyat, din, dijital medya, sürdürülebilirlik, vatandaşlık ve bilgi başlıkları üzerinden ele alıyor.

İki haftada bir cumartesi günleri saat 14.00’te gerçekleştirilen programın ilk beş oturumu Rami Kütüphanesi’nde, takip eden yedi oturumu ise GİF Safvetipaşa yerleşkesinde yapılıyor. Program kapsamında oturum içeriklerinin süreç sonunda YouTube ve podcast formatında dijitalleştirilmesi planlanıyor.

GAZZE’Yİ ANLAMADA SANAT VE GÖRSEL DİLİ

Eğitim serisinin ilk bölümünde Gazze, sanat, kültür ve görsel okuryazarlığı başlıkları üzerinden ele alındı. Sanat oturumunda editör Neslihan Demirci, sanatın tanıklık ve direniş biçimi olarak taşıdığı anlamları tartıştı. Kültür oturumunda araştırmacı-yazar Emine Çınar, Filistin’in kültürel mirası ve hafıza meselesi üzerinden Gazze’nin kültürel direnişini değerlendirdi. Görsel okuryazarlık oturumunda Prof. Dr. Ali Büyükaslan, Gazze’ye ilişkin görsellerde etik sınırlar, manipülasyon teknikleri ve temsil sorunlarına dikkat çekti.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, EDEBİYAT VE DİN EKSENİNDEN BAKIŞ

Programın devam eden oturumlarında Gazze’ye bu kez sürdürülebilirlik, edebiyat ve din başlıkları üzerinden yaklaşıldı.

29 Kasım 2025 tarihli sürdürülebilirlik oturumunda Nihad Abunasser Melikoğlu, kuşatma altında yaşamı çevre adaleti, temel ihtiyaçlara erişim ve insan hakları perspektifinden değerlendirdi.

13 Aralık 2025’te gerçekleşen edebiyat oturumunda Peren Birsaygılı Mut, kelimelerin zulüm karşısında tanıklık üretme ve acıyı kolektif hafızaya dönüştürme gücünü ele aldı.

10 Ocak 2026’da ele alınan din okuryazarlığı oturumunda Necdet Subaşı, merhamet, adalet ve sessizlik temaları üzerinden Gazze’nin dinî ve ahlaki anlamlandırılma biçimlerini tartışmaya açtı.

DİJİTAL ÇAĞDA AHLAK VE VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU

Eğitim serisi önümüzdeki dönemde dijital medya, ahlaki düşünce, vatandaşlık ve finansal okuryazarlık alanlarındaki oturumlarla devam edecek. Bu oturumlarda dezenformasyon, algı savaşları, bireysel sorumluluk, sessizlik, dayanışma ve ekonomik boykot gibi temalar ele alınacak.

Serinin kapanışında Bilgi Okuryazarlığı ve Veri Okuryazarlığı başlıkları, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz’ın moderasyonunda panel formatında değerlendirilecek. Panelde bilgi üretimi, bilginin dolaşımı, sayısal verilerin anlamlandırılması ve hakikat arayışı ortak bir çerçevede tartışılacak.

TÜRGEV BAŞKANI YILMAZ: GENÇLİK GAZZE’YE ŞAHİTLİK EDİYOR

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, programın gençlerde vicdan, şuur ve sorumluluk bilincini güçlendirdiğini belirtti. Yılmaz, Gazze’de yaşananların hak, adalet ve merhamet çağrısı taşıyan bir hakikat olduğunu vurgulayarak, bu çağrının milletin ve ümmetin vicdanında şahitlik doğurduğunu ifade etti.

Gazze’deki tablonun, insanlığın adalet ve merhametle kurduğu ilişkinin ağır bir sınavı olduğunu belirten Yılmaz, Sayın Cumhurbaşkanımızın “Gazze insanlığın vicdanıdır” sözünü hatırlattı. Bu vicdanın diri tutulmasının milletimize ve gençliğimize düşen bir sorumluluk olduğunu ifade eden Yılmaz, “İnancımız ve tarihimiz bize zulüm karşısında susmayan, adaleti ve hakkaniyeti ayakta tutan bir duruş emanet etmiştir” dedi.

Tanıklığın sorumlulukla anlam kazandığını dile getiren Yılmaz, bu eğitim serisiyle gençlerin bilgiyi ahlakla birlikte düşünen, vicdanını diri tutan ve hakikatin yanında durabilen bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini söyledi. “Gazze’ye bakarken sözüyle, duruşuyla ve bilgisiyle adaletin tarafında duran bir bilinç inşa etmeye çalışıyoruz. Hakikatin izini sürmek ve vicdani sorumluluğun parçası olmak isteyenleri bu programa davet ediyoruz” diye konuştu.

PROGRAM MART 2026’YA KADAR SÜRECEK

Mart 2026’ya kadar devam edecek seminer serisinde, her oturumun ardından içeriklerin dijital ortama aktarılması planlanıyor. Gazze konusunda ilk günden bu yana insani, vicdani ve inanç temelli bir sorumluluk anlayışıyla hareket eden TÜRGEV, bu projeyle bilgi üretimini kalıcı bir öğrenme sürecine dönüştürmeyi amaçlıyor.