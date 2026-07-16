TÜRGEV'den 15 Temmuz'un 10. yılında milli hafızayı yaşatan anma programı

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Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yılında Konya'da düzenlediği anlamlı programla, o gece yazılan kahramanlık destanını gençlerin diliyle bir kez daha hatırlattı.

TÜRGEV bünyesinde faaliyet gösteren Güzel İşler Fabrikası (GİF) öğrencileri tarafından hazırlanan program, Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu'nda gerçekleştirildi. Müzik ve şiirin ortak hafızayı canlı tutan gücünden ilham alan programda, 15 Temmuz gecesi milletin bağımsızlığına, devletine ve milli iradesine sahip çıkışı yeniden hatırlandı.

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Program, gitar ve ney eşliğinde düzenlenen "Bir Ses Bir Nefes" müzik dinletisi ile başladı. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve istiklal ruhunu anlatan eserlerin seslendirildiği dinletide katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı.

Ardından gerçekleştirilen "Vatan Sevgisi İmandandır" Şiir Gecesi'nde ise 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitler rahmet, minnet ve dualarla anıldı. Milli irade, şahadet şuuru, bayrak sevgisi ve bağımsızlık mücadelesini anlatan şiirlerin seslendirildiği programda, kahraman gazilerin fedakarlığı da saygıyla yad edildi.

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Programda seslendirilen eserler ve okunan şiirler, 15 Temmuz gecesi milletin cesaretiyle kararlılığıyla yazdığı direniş destanını bir kez daha yaşattı. Gençlerin tarih bilinciyle yetişmesinin öneminin öne çıktığı programda, bağımsızlığın ve milli iradenin gelecek nesillere taşınması gerektiği mesajı verildi.

Anma programını hazırlayan Güzel İşler Fabrikası (GİF), TÜRGEV bünyesinde gençlerin sanat, edebiyat, müzik, düşünce, tasarım ve sosyal sorumluluk alanlarında çok yönlü gelişimini destekleyen bir eğitim platformu olarak faaliyet gösteriyor.

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Yıl boyunca eğitim faaliyetlerini sürdüren GİF, yaz aylarında da GİF Yaz Okulu programıyla gençleri sanat, müzik, edebiyat, tasarım ve kültür odaklı atölyelerde buluşturmaya devam ediyor. Üretim temelli bu eğitimler, TÜRGEV'in gençlerin çok yönlü gelişimini esas alan yaklaşımının önemli bir parçasını oluşturuyor.

MİLLİ HAFIZAYI GELECEK NESİLLERE TAŞIYAN ÇALIŞMALAR

Kuruluşundan bu yana eğitim faaliyetlerini milli ve manevi değerler ekseninde sürdüren TÜRGEV, her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlediği programlarla milli hafızayı canlı tutuyor.