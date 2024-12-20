TÜRGEV 4. Ulusal Öğrenci Kongresi başladı... ‘Kongreyi hem toplumsal hem uluslararası boyuta taşımayı temenni ediyoruz’

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Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Platform Çalışmaları 4’üncü Ulusal Öğrenci Kongresi'nde 'Hafıza ve Mekan' temasıyla Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde başladı. Bugün başlayan kongre yarın sona erecek. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi Prof. Dr. Raşit Küçük Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlik, gençleri ve akademisyenleri buluşturdu. Kongre bu yıl, hafıza ve mekan ilişkilerini anlayarak, geçmişi geleceğe taşırken, mekanların hikayelerini yeniden yorumlamayı hedefliyor. Eğitim, ilahiyat, hukuk, medya ve iletişim, eğitim, mimarlık ve mühendislik, sosyal bilimler, tıp ve sağlık gibi alanlarda 18 genç akademisyen adayı bildirilerini sunacak. Etkinliğe, İstanbul Valisi Davul, Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak ve Vakıf Meclisi Üyesi, Afyonkarahisar katıldı.

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Kongrenin açılışının ardından, ‘Sosyal Bilimler Platformu Psikoloji Oturumu’ düzenlendi. Ardından, ‘Eğitim Platformu’ ve ‘Sosyal Bilimler Platformu’ adlı oturumlar ile gün boyu devam edecek. Kongre, yarın ‘Hukuk Platformu’, ‘Sosyal Bilimler Platformu’ ile ‘Tıp ve Sağlık Platformu’ oturumları ile sonlanacak.

VALİ YİĞİTBAŞI: ÖĞRENCİLERİMİZİN MERAKLARINI OLUMLU BİR ŞEKİLDE YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞTIK

Vali olduğu süreçten bahsederek, Türkiye’de az sayıda kadın vali olduğuna değinen Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, “Bu platform ile öğrencilerimize hem nitelikli, güvenli hizmetler sağlamayı hem de meraklarını olumlu bir şekilde yönlendirmeye çalıştık. Toplumdaki tüm alanları kapsayan faaliyetler sunarak, genç kızlarımıza burs imkanı sağlıyoruz. İlgi duydukları farklı alanlarda ve farklı boyutlarda öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. TÜRGEV'in bu Türkiye platformu çalışmalarını aynı zamanda ‘Pusula Yetenek Yönetimi’ başlığıyla birlikte ben çok kıymetli buluyorum. Burada İbni Haldun Üniversitesi’nin hocaları da öğrencilerimize çok güzel çok kıymetli danışmanlık hizmetleri veriyor. Bu gayret, nitelikli, özgün çalışmalar ile gençlerimizden, akademik camiada da çığır açacak çalışmalar bekliyoruz. Çünkü bunu bize vaat ediyorlar, gösteriyorlar. İnşallah yarınki üç oturum ve bugünkü üç oturum çok verimli geçer. Hepsinin yolu bahtı açık olsun” ifadelerini kullandı.

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TÜRGEV BAŞKANI YILMAZ: ÖĞRENCİLERİMİZE HEM İHTİYAÇ BURSLARI, HEM BAŞARI BURSLARI VERİYORUZ

Açılışta konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, “TÜRGEV Platform Çalışmaları, 2014 yılında aslında ilk adımlarını atmaya başladı. Özellikle kız öğrencilerimizin akademik ve bilimsel hayata destek sağlamaları için bu çalışmayı gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin ulusal çapta liderler olması ve onlara hem akademik hem manevi destek sağlamak için TÜRGEV Platform Çalışmaları’nı başlattık. Bu platform, ulusal manada sorun çözmek ve bununla birlikte etik değerleri ve toplumsal sorunları da göz önüne alacak çalışmalar şeklinde planlandı. Platform çalışmalarımıza üniversite öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve doktora öğrencileri başvuru yapabilir. Özellikle kız öğrencilerimizin fırsat eşitliğini, eğitim imkanlarını ön plana almak bizim için çok önemli. Bu noktada özellikle kırsal kesimden gelen, dezavantajlı konumda olan öğrencilerimize yönelik çalışmalarımız da bizim için büyük önem arz ediyor. Öğrencilerimize hem ihtiyaç bursları, hem başarı bursları veriyoruz. Dezavantajlı öğrencilerimiz bizim için büyük önem taşıyor. Kongreyi hem toplumsal hem uluslararası boyuta taşımayı temenni ediyoruz” dedi.

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TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak konuşmasında, “Platform Çalışmaları'nın dördüncü ulusal kongresinin bugün başlatmış bulunuyoruz. Küçük bir hayal olarak başlayan bu proje, TÜRGEV'imizin farklı yurtlarında kalan fakat benzer bölümlerde okuyan öğrencileri bir araya getirerek, ulusal bir kongre formatıyla bugün, dördüncü yılında meyvelerini veriyor. Gençlerimizle gerçekten gurur duyuyoruz. Her birinin gündeme aldığı konular, hukuktan tıbba, psikolojiden sosyolojiye, edebiyata farklı bakış açılarını barındırıyor. Aynı zamanda gençlere yaraşır bir dinamizm ve gerçeklik algısıyla oluşturulmuş çalışmalar izledik, dinledik. Doğrusu ben gurur duydum. Bir sosyolog olarak da gurur duydum. Bire bir kendileri muzdarip oldukları meselelerden yola çıkarak, aslında toplumsal bir problem olduğunu yaşadıkları kişisel meseleden fark ederek, buna yönelik bir anlamlandırma çabasına girmişler. Platformlar da onlar için gerçekten uygun bir araya gelme alanı oluşturmuş” diye konuştu.