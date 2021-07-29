Turgay Polat kimdir, mesleği ne? İşte Turgay Polat'ın çalışma alanı ve biyografisi
Turgay Polat kariyeri ve katıldığı programlarla gündeme geliyor. Eğitim konusunda çocukları ve aileleri bilgilendiren Turgat Polat'ın biyografisi merak ediliyor. Peki, Turgay Polat kimdir, mesleği ne? İşte Turgay Polat'ın çalışma alanı ve biyografisi
Turgay Polat, 1972 Erzincan doğumlu, Öğretmen Lisesi mezunu, evil bir erkek çocuğu bulunuyor. Dünyanın 18 farklı ülkesinde eğitim araştırmaları yapan Turgay Polat’ın yazılmış 2 adet kitabı ve birçok makalesi bulunmaktadır. Eğitim yazılarının yanı sıra Öğrencilere sınav, motivasyon, kariyer planlama, öğretmenlere; sınıf yönetimi, material oluşturma, eğitimde verimlilik ve ilkeleri gibi konularda eğitimler vermektedir.
EĞİTİM
1990 - 1994 : Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
2007 - 2010 : Bahçeşehir Üniversitesi, “Human Resource Management” – YL
2017- : Bahçeşehir Üniversitesi – “stratejik planlama ve Marka Yönetimi”
Doktora Programı- devam
İŞ DENEYİMİ
06/2018- Posta Gazetesi Eğitim Yazarı
01/2015- 06/2017 Karar Gazetesi Eğitim Yazarı
06/2007- 08/2013 Akşam Gazetesi Eğitim yazarı
10/2011 - Bahçeşehir Üniversitesi, Rektör Danışmanı
- Kurumsal marka stratejileri yönetimi
-BAU marka yönetimi
- Kurumsal iletişim ve pazarlama
- Basın ve medya iletişimi
- Reklam ve Halkla İlişkiler
11/2000 - 09/2011 Uğur Dershaneleri
- 2000- 2005 Rehber öğretmen
- 2005-2009- Türkiye rehberlik koordinatörü
- 2009-2011- Genel Müdür Yardımcılığı
09/1999 - 10/2000 Çağrı Dershaneleri
- Rehber ve psikolojik danışman
03/1994 - 07/1998 Aura Psikoterapi Merkezi – İstanbul
- Ergen iletişimi ve ergen danışmanlığı
- Otizm ve Otizm eğitim danışmanlığı