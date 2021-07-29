Turgay Polat kimdir, mesleği ne? İşte Turgay Polat'ın çalışma alanı ve biyografisi

Turgay Polat, 1972 Erzincan doğumlu, Öğretmen Lisesi mezunu, evil bir erkek çocuğu bulunuyor. Dünyanın 18 farklı ülkesinde eğitim araştırmaları yapan Turgay Polat’ın yazılmış 2 adet kitabı ve birçok makalesi bulunmaktadır. Eğitim yazılarının yanı sıra Öğrencilere sınav, motivasyon, kariyer planlama, öğretmenlere; sınıf yönetimi, material oluşturma, eğitimde verimlilik ve ilkeleri gibi konularda eğitimler vermektedir.

EĞİTİM

1990 - 1994 : Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

2007 - 2010 : Bahçeşehir Üniversitesi, “Human Resource Management” – YL

2017- : Bahçeşehir Üniversitesi – “stratejik planlama ve Marka Yönetimi”

Doktora Programı- devam

İŞ DENEYİMİ

06/2018- Posta Gazetesi Eğitim Yazarı

01/2015- 06/2017 Karar Gazetesi Eğitim Yazarı

06/2007- 08/2013 Akşam Gazetesi Eğitim yazarı

10/2011 - Bahçeşehir Üniversitesi, Rektör Danışmanı

- Kurumsal marka stratejileri yönetimi

-BAU marka yönetimi

- Kurumsal iletişim ve pazarlama

- Basın ve medya iletişimi

- Reklam ve Halkla İlişkiler

11/2000 - 09/2011 Uğur Dershaneleri

- 2000- 2005 Rehber öğretmen

- 2005-2009- Türkiye rehberlik koordinatörü

- 2009-2011- Genel Müdür Yardımcılığı

09/1999 - 10/2000 Çağrı Dershaneleri

- Rehber ve psikolojik danışman

03/1994 - 07/1998 Aura Psikoterapi Merkezi – İstanbul

- Ergen iletişimi ve ergen danışmanlığı

- Otizm ve Otizm eğitim danışmanlığı

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