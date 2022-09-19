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Turcoin davasında yeni gelişme! Sadun Kaya, 10 milyon TL kefaletle tahliye edildi

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#Turcoin#Coin#Bitcoin
Turcoin davasında yeni gelişme Sadun Kaya, 10 milyon TL kefaletle tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 17:02

Kocaeli'de dijital yerli para üreterek kar payı vaadiyle vatandaşları 1 milyar TL dolandırdığı iddia edilen Turcoin'in kurucusu Sadun Kaya'nın 5 ay önce 10 milyon TL kefaletle tahliye olmasına karar verilmişti. Geçtiğimiz günlerde kefaletini veren Kaya, 4 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

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2018 yılında Kocaeli'de dijital yerli para Turcoin üretme vaadiyle halktan yaklaşık 1 milyar TL toplayan Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu, yapılan şikayet üzerine aynı yıl haziran ayında polis tarafından gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrasında, 2'si tutuklu toplam 37 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Toplam 1176 şikayetçinin olduğu dosya kapsamında sanıkların her bir müşteki için 3'er yıldan 10'ar yıla kadar olmak üzere toplam 3 bin 530'ar yıldan 11 bin 760'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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DOSYADA TUTUKLU SANIK KALMADI

Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda, mahkeme heyeti tutuklu sanık Muhammet Satıroğlu'nun 500 bin TL kefaletle serbest kalmasına hükmetti. Belirlenen meblağı ödeyen Satıroğlu, geçen yıl tahliye edildi.

Turcoin davasında yeni gelişme Sadun Kaya, 10 milyon TL kefaletle tahliye edildi

Dosya hakkında 28 Nisan'da görülen son duruşmada ise dosyadaki tek tutuklu sanık olan Sadun Kaya'nın da 10 milyon TL kefalet ödeyerek tahliye edilmesine karar verildi.
Turcoin davasında yeni gelişme Sadun Kaya, 10 milyon TL kefaletle tahliye edildi

4 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan Sadun Kaya, 16 Eylül Cuma günü hazineye belirlenen 10 milyon TL kefaleti ödedi. Paranın yatırılmasının ardından, aynı gün Kaya cezaevinden tahliye edildi. Bu gelişme sonrasında dosyada tutuklu sanık kalmazken, davanın Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine ileriki günlerde devam edilecek.

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