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Türbedeki görüntüler gündem olmuştu! Ünal Güner ilk kez konuştu

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#Bursa#Emir Sultan Türbesi#Türbe
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 14:57

Sosyal medyada kendisini “şifacı” olarak tanıtan Ünal Güner, Bursa’daki Emir Sultan Türbesi’nde gerçekleştirdiği sıra dışı etkinlikle gündem olmuştu. Herkes onu konuşurken o sunuculuğunu Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın yaptığı Kanal D’nin sevilen programı “Neler Oluyor Hayatta"ya konuştu. Hem 129 bin TL’lik seansı hem de diğer merak edilen soruları yanıtladı.

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Şifacılık yaptığını iddia eden Ünal Güner, şunları söyledi: “Bu aslında bir seans değil, bir türbe ziyaretiydi. Evliya, erenler ziyareti. Bir kahvaltı sonrası Bursa’daki dostlarımıza çağrımızı yapıp gittik. Herhangi bir ücreti de yoktu. Orada güzel sohbetler yaşandı. Söylenildiği gibi farklı bir şey yapılmadı. Burada bir ilim var, orada yapılan odur. İlim kişinin manyetik enerji ile ruhsal bağlantıya geçmesidir. Oradaki bayanın yaptığı da buydu. Spontane olarak gerçekleşti. Erenlerin ziyaretinde o erenler orada mı buna bakarız. Orada da bir buluşma gerçekleşmiştir. Burası bir seans ortamı değil. Biz, idrak ve şuurlanma şifaları ya da danışmanlıkları veriyoruz. Kişi hayatının matematiğini okuyor. Yani biz bunu sağlıyoruz.”

“RAKAM DOĞRU, 129 BİN TL”

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“Bizim geçen haziran ayında bir seansımız oldu. Ve kurayla bir kişiyi seçip o kişiye danışmanlık yaptım. Bin kişi katıldı. Rakamımız doğru, 129 bin TL. 2020 yılından bu yana bahsi geçen vakıf için sadece 3 seans düzenledim. Türbede zaten öyle bir şey yapmak doğru değil. Ahlaki de değil, ücretle seans yapmak.”

Türbedeki görüntüler gündem olmuştu Ünal Güner ilk kez konuştu

“VEHBİ KOÇ DANIŞANIMDI”

Beden eğitimi öğretmenliği eğitimi aldığını söyleyen Ünal Güner, şifacılığı hakkında “Ben hayatın kitabını okudum” dedi ve ekledi: “1989 ve 1990 yıllarında, ben 23 yaşındayken Vehbi Koç dahil ünlü iş insanları, bakanlar ve milletvekilleri benim danışanlarımdı, şifa yaptığım kişilerdi. 1993 yılında bütün şifayı ve şifacılığı bıraktım.”

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#Bursa#Emir Sultan Türbesi#Türbe

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