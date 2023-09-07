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Türbede silah sesleri

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#Bolu#Hayrettin-İ Tokadi Türbesi#Silah
Türbede silah sesleri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 07:00

Bolu’da Hayrettin-i Tokadi Türbesi’nde, anahtarını kaybeden bir kişi ile görevli arasında başlayan gerginlik, yumruklu sopalı kavgaya dönüştü. Bir kişi, kavgayı durdurmak için havaya ateş açtı.

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Bolu merkeze bağlı Elmalık köyü mevkisinde bulunan Hayrettin-i Tokadi Türbesi’ni ziyaret için giden bir kişi, ev ya da iş yeri anahtarını kaybedip yetkililerden yardım istedi. Bir süre sonra, ismi öğrenilemeyen kişi, türbe görevlisinin yanına gidip yeniden anahtarını sordu.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Görevli, anahtar için hoparlörlerden anons yapıldığını ve bulununca haber verileceğini söyledi. İkili arasında tartışma başladı. Tartışma, daha sonra sopalı yumruklu kavgaya dönüştü. Diğer görevlilerin ve anahtarını kaybeden kişinin yakınlarının da karışmasıyla kavga büyüdü. Taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. Bu sırada, türbeyi ziyaret etmeye giden bir vatandaş, kavgayı sonlandırmak için belindeki tabancayı çıkarıp havaya 2 el ateş açtı. Türbeyi ziyarete giden diğer vatandaşların da müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Taraflar birbirinden şikâyetçi olmadı.

 

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#Bolu#Hayrettin-İ Tokadi Türbesi#Silah

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