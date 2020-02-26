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BATMAN (İHA)
Haber Giriş: 26.02.2020 - 14:46,Son Güncelleme:/

Türbede kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

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Türbede kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
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Batman’da türbede kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Karayün köyü sınırları içerisinde yatır olarak bilinen bölgede kaçak kazı yapıldığı bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak kazı yapılan alana operasyon düzenlenerek, kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli suçüstü yakalanmıştır. Ekipler tarafından kaçak kazı alanında yapılan aramalarda 2 detektör, kazma, kürek ve jeolog kazı çekici ele geçirilmiştir. Kaçak kazı yapan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi.

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