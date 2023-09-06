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Türbede anahtar kavgası: Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler

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#Bolu#Kavga#Türbe
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 17:20

Bolu’da Hayrettin-i Tokadi Türbesi'ne dua etmek için gelen bir kişi anahtarını kaybedip görevlilerle tartışınca olay büyüyüp tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü., Bu sırada bir kişi, kavgayı durdurmak için belindeki tabancayı çıkartarak havaya ateş açtı. Tarafların yakınlarının da karıştığı kavga, türbeye dua etmeye gelen diğer vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

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Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Elmalık köyü mevkisinde bulunan Hayrettin-i Tokadi Türbesi'nde meydana geldi. Türbeye ziyaret için gelen bir kişi, ev ya da iş yeri anahtarını kaybedip yetkililerden yardım istedi.

Türbede anahtar kavgası: Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler

Bir süre sonra, ismi öğrenilemeyen kişi, türbe görevlisinin yanına gidip yeniden anahtarını sordu. Görevli, anahtar için hoparlörlerden anons yapıldığını ve bulununca haber verileceğini söyledi. İkili arasında tartışma başladı.

Türbede anahtar kavgası: Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler

Tartışma, daha sonra sopalı yumruklu kavgaya dönüştü. Diğer görevlilerin ve anahtarını kaybeden kişinin yakınlarının da karışmasıyla kavga büyüdü. Taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı.

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Türbede anahtar kavgası: Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler

Bu sırada, türbeyi ziyaret etmeye gelen bir vatandaş, kavgayı sonlandırmak için belindeki tabancayı çıkarıp havaya 2 el ateş açtı. Türbeyi ziyarete gelen diğer vatandaşların da müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. 

Türbede anahtar kavgası: Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler

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#Bolu#Kavga#Türbe

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