Çetin AYDIN / İSTANBUL
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Türbe hırsızları yakalandı
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne önceki gün saat 21.00 sıralarında, Lohusa Sultan Hatun Türbesi’nin çatısındaki metal kısımların 2 kişi tarafından çalındığı ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine hemen harekete geçen ekipler türbeye gitti. A.K ve M.D adlı kişiler, metal kısımları kâğıt toplama aracına yüklerken yakalandı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada ise “Söz konusu şahıslar Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğimize intikal ettirilerek haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır” denildi.
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