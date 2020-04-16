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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 16.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Türbe hırsızları yakalandı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Türbe hırsızları yakalandı
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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne önceki gün saat 21.00 sıralarında, Lohusa Sultan Hatun Türbesi’nin çatısındaki metal kısımların 2 kişi tarafından çalındığı ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine hemen harekete geçen ekipler türbeye gitti. A.K ve M.D adlı kişiler, metal kısımları kâğıt toplama aracına yüklerken yakalandı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada ise “Söz konusu şahıslar Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğimize intikal ettirilerek haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır” denildi.

Türbe hırsızları yakalandı
Türbe hırsızları yakalandı

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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