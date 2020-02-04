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Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE (DHA)
Haber Giriş: 04.02.2020 - 10:14,Son Güncelleme:/

Türbe duvarı çöktü, 2 kadın yaralandı

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Türbe duvarı çöktü, 2 kadın yaralandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Zeliha Y. (53) ve Sinem Y. (28) ziyaret için gittikleri türbenin giriş duvarının üzerlerine çökmesi sonucu yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Haydardede köyündeki Haydar Sultan Türbesi'nde meydana geldi. İlçede oturan Zeliha Y. ve Sinem Y., türbeye girerken duvar şiddetli rüzgârın etkisiyle çöktü. İki kadın çöken duvarın altında kaldı.

Çevredekiler tarafından duvarın altından çıkarılan kadınlar, çağrılan ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Zeliha Y. ve Sinem Y.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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