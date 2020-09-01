MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürbe bekçisi, ayağından vuruldu
GeriGündem Türbe bekçisi, ayağından vuruldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 01.09.2020 - 13:44 | Son Güncelleme:

Türbe bekçisi, ayağından vuruldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türbe bekçisi, ayağından vuruldu
Abone Olgoogle-news

ADIYAMAN’da, restorasyonu devam eden türbenin bekçiliğini yapan Ahmet Alkayış (80), kimliği birsiz kişi tarafından ayağından tabancayla vurularak, yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Restorasyonu sürdürülen Yedi Kardeşler Türbesi'nde bekçi olarak görev yapan Ahmet Alkayış, kimliği belirsiz kişi tarafından bilinmeyen nedenle tabancayla ayağından vuruldu. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı bekçiyi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Ahmet Alkayış’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle