‘Türbanla başörtüsü arasındaki farkı ortaya koydum‘

“Türban ile ilgili eleştirilerim herhangi bir inancı aşağılamaya yönelik değil, türbanı kullanarak İslam dinini siyasal amaçlarına alet edenlere yöneliktir. İfadelerimde net olarak görülebileceği gibi, türban ile başörtüsü arasındaki farkı ortaya koyuyor ve asıl olarak AKP’nin yargıyı militanlaştırmasını eleştiriyorum.”