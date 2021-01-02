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Haber Giriş: 02.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Türbanla başörtüsü arasındaki farkı ortaya koydum‘

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‘Türbanla başörtüsü arasındaki farkı ortaya koydum‘
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Eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar, “Türbanlı hâkimin karşısına çıktığımda adaleti sağlayacağından kuşkuluyum” sözlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları paylaştı:

Türban ile ilgili eleştirilerim herhangi bir inancı aşağılamaya yönelik değil, türbanı kullanarak İslam dinini siyasal amaçlarına alet edenlere yöneliktir. İfadelerimde net olarak görülebileceği gibi, türban ile başörtüsü arasındaki farkı ortaya koyuyor ve asıl olarak AKP’nin yargıyı militanlaştırmasını eleştiriyorum.”

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