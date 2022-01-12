Turan'ın vicdanı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Üner hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açmıştı. Bakırköy 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın dünkü duruşmasında, Mehmet Üner’in kardeşi Turan Üner tanık olarak dinlendi. Turan Üner ağabeyinin yaptığı savunmayı yalanlayarak “Yengemi kimseyle görmedim” dedi. Mehmet Üner, kardeşinin korktuğu için konuşmadığını iddia ederken, avukatı da Sıdıka Üner’in WhatsApp yazışmalarının incelenmesini talep etti. Mahkeme bu talebi reddederek duruşmayı erteledi.