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Tur teknesinde dehşet: Pervane ayağını kopardı

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#Yaşar Görer#Tekne#Aydın
Tur teknesinde dehşet: Pervane ayağını kopardı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 14:17

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tur teknesinde çalışan Yaşar Görer'in (18) ayağı, pervane çarpması sonucu sağ bileğinden koptu. Hastaneye kaldırılan Görer'in, bulunan ayağı ameliyatla yerine dikildi.

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Olay, saat 10.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. Güvercianada Kalesi'ndeki mendirekten hareket etmeye hazırlanan bir tur teknesinin tonoz ipi, başka bir tur teknesininkine dolandı. Teknede çalışan Yaşar Görer, ipleri çözmek için denize daldı.

Tur teknesinde dehşet: Pervane ayağını kopardı

Bu sırada geri manevra yapan teknenin pervanesi, Görer'in sağ ayağına çarpıp, bileğinden kopardı. Görer, kendi imkanları ile denizden çıkmayı başardı. Kopan ayak ise teknedekilerce kıyıdan 30 metre açıkta bulundu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince İzmir El, Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi'ne kaldırılan Görer'in, kopan ayağı ameliyatla yerine dikildi.

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Görer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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#Yaşar Görer#Tekne#Aydın

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