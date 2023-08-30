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Tur şirketi mimarları dolandırdı

Güncelleme Tarihi:

#Euro#Makedonya#Kosova
Tur şirketi mimarları dolandırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 07:00

Denizli Mimarlar Odası, İzmir merkezli tur şirketi sahibi Emine Yıldız ile görüşerek üyeleri için Balkanlar Turu organize etti.

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17 Eylül-24 Eylül tarihleri arasında Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek ve Sırbistan'ı kapsayan 8 günlük Balkanlar Turu için çoğunluğu mimar 61 kişi 480'er Euro'yu nisan ayında tur şirketine yatırdı. Geziye kısa bir süre kala tur şirketi sahibi Emine Yıldız ortadan kayboldu. Gezi için aylar önce 480'er Euro parayı yatıran mimarlar tur şirketi sahibine ne telefonla ne de adresinden ulaşamadı. Dolandırıldıklarını anlayan mimarlar savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Özlem Durdu Kabel, “TÜRSAB başta tüm belgeleri tamdı. Çok sayıda vatandaşın dolandırıldığını öğrendik" dedi. 

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#Euro#Makedonya#Kosova

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