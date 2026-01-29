×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama

Güncelleme Tarihi:

#Tüpraş İzmit Rafinerisi#Rafineri Kazası#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 22:14

TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde bulunan bir benzin tankında patlama meydana geldi. Tüpraş'tan yapılan açıklamada "Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır." denildi.

Haberin Devamı

TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde bulunan bir benzin tankında patlama meydana geldiği bildirildi. 

TÜPRAŞ'TAN İZMİT RAFİNERİSİ AÇIKLAMASI

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, İzmit rafinerisinde tank sahasında meydana gelen alevlenmenin ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındığını, olaydan etkilenen bulunmadığını açıkladı.

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, "İzmit rafinerimizde bu akşam saat 21.30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup, teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır. Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir" denildi.

Gözden KaçmasınDüzcede strafor fabrikasında yangınDüzce'de strafor fabrikasında yangınHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tüpraş İzmit Rafinerisi#Rafineri Kazası#Patlama

BAKMADAN GEÇME!