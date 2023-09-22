×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Tüple ısıttığı top mermisi patladı

Güncelleme Tarihi:

#Adli Tıp Kurumu#Hastane#Top Mermisi
Tüple ısıttığı top mermisi patladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 07:00

Antalya’da hurdacılık yapan Eyüp Doğan (34), falezlerde top mermisi buldu.

Haberin Devamı

Doğan, önceki gün akşam saatlerinde, içerisindeki maddelerin para edeceğini düşünerek Fatih Mahallesi’ndeki evinin balkonunda piknik tüpüyle ısıttığı top mermisinin patlamasıyla hayatını kaybetti. Doğan’ın 8 yaşındaki kızı Z.D. de hafif yaralandı.

Adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Doğan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Kızı ise hastaneye götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adli Tıp Kurumu#Hastane#Top Mermisi

BAKMADAN GEÇME!