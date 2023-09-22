Tüple ısıttığı top mermisi patladı

Haberin Devamı

Doğan, önceki gün akşam saatlerinde, içerisindeki maddelerin para edeceğini düşünerek Fatih Mahallesi’ndeki evinin balkonunda piknik tüpüyle ısıttığı top mermisinin patlamasıyla hayatını kaybetti. Doğan’ın 8 yaşındaki kızı Z.D. de hafif yaralandı.

Adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Doğan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Kızı ise hastaneye götürüldü.