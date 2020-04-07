Tüp bebek tedavisinde ‘1-2 ay gecikme sorun olmaz'

Bu kararın amacının virüsün yayılımını engellemek olduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkut Attar, yarıda kalan tüp bebek tedavileri için şunları söyledi:

YUMURTALAR SIFIRA İNMEZ

"Tüp bebek tedavilerini hastanın durumuna göre 1-2 ay, hatta daha fazla öteleyebiliyoruz. Bu kısa süreli kayıplar ciddi risklere yol açmaz ya da bu 1-2 aylık süre içinde yumurtalık kapasitesinin tamamen sıfıra inmesi söz konusu değil. O bakımdan ailelerin içi rahat olsun. Diğer taraftan bu kurala uyulamadığı takdirde gerek hastalar konusunda gerekse hastane ve tedavi eden kurum konusunda enfeksiyonla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Embriyon 5 yıl dondurucuda kalabilir ve ne zaman isterseniz o zaman nakil yapabilirsiniz. Sonuç olarak, tüp bebek tedavilerinin yarıda bırakılması sizin lehinize."