Tüp bebek tedavilerinde iğne kıtlığı

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Tüp bebek tedavisinde kullanılan yumurta çatlatan iğne bulunamıyor. Çünkü bu iğnenin dağıtımı eczanelere sınırlı sayıda yapılıyor. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan konuyla ilgili şunları söyledi:

‘TEDAVİLER YARIM KALIYOR’

“Ülke genelindeki tüm meslektaşlarımız zaten birçok ilacın temininde sıkıntı çekiyor. Son aylarda hastalar, tüp bebek tedavisinde kullanılan fiyatı 1127 lira olan ve belirli bir zaman aralığında yapılması gereken yumurta çatlatma iğnesine eczanelerden ulaşamıyorlar ve tedavileri yarım kalıyor. İlgili iğne piyasada yok, ne zaman geleceği de belli değil. Vatandaşlar soruyor. ‘Bugüne kadar aldığımız tedaviler boşa mı gidecek’ diye.

SGK tarafından tüp bebek desteği sadece ilk çocuk için geçerli. İlk çocukta yapılacak yardımcı üreme yöntemi tedavisi dışındaki tedavilerde, birinci denemede yüzde 30, ikinci denemede yüzde 25, üçüncü denemede yüzde 20 oranında destekte bulunuluyor. Tüp bebek tedavisinde devlet desteğinin olması için yaş sınırı da bulunuyor. Kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması gerekiyor. Tedavinin fiyatı da sürekli değişmekle birlikte 2024 Ocak ayı itibarıyla ortalama 70 bin lira civarındaydı. Yetkililerden, firmaya gerekli uyarıların yapılmasını, ilacın bulunabilirliğinin sağlanarak bu durumun bir an önce düzeltilmesini talep ediyoruz.”