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Tüneller imha ediliyor

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#PKK#Fesih Süreci#MİLLİ Savunma Bakanlığı
Tüneller imha ediliyor
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 07:00

MİLLİ Savunma Bakanlığı kaynakları, PKK’nın fesih süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, sürecin devletin ilgili kurumları ile koordineli olarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürüleceğine işaret etti.

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Alınan kararla birlikte sahadaki somut adımların yakından takip edileceğine dikkat çeken kaynaklar, “Silahların teslimi konusunda devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacak” bilgisini paylaştı.

PROVOKASYON UYARISI

Kaynaklar, terör örgütünün aldığı fesih kararını desteklemeyen gerek terör örgütünü kullanan ülkeler gerekse bölücü terör örgütü içindekiler tarafından yapılacak provokasyonlara karşı ise dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk de haftalık basın bilgilendirme toplantısında şu bilgileri verdi: “Son bir haftada Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist teslim oldu. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi. Suriye Harekât Alanları’nda 8 Ocak’tan bu yana sürdürülen tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 99, Menbiç bölgesinde ise 112 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir.”

 

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#PKK#Fesih Süreci#MİLLİ Savunma Bakanlığı

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