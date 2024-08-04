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Tünele giren elektrikli mini araç kontrolden çıkıp devrildi

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#Trafik Kazası#Kaza#Mini Otomobil
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 17:44

Amasya’da Ferhat Tüneli’nde elektrikli mini otomobil, kontrolden çıkarak duvara çarptı, ardından da devrildi. 2 kişinin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Amasya Ferhat Tüneli’nde meydana geldi. Fahriye Öztürk (59) yönetimindeki 05 ADT 291 plakalı elektrikli mini otomobil, tünelde seyir halinde iken sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce yolun sağındaki bordür taşlarına ardında tünel duvarına çarpıp devrildi.

Tünele giren elektrikli mini araç kontrolden çıkıp devrildi

Kazada sürücü ile beraber araçta bulunan Fatma Gök (58) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılara tünelden geçen araç sürücüleri yardıma koştu. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tünele giren elektrikli mini araç kontrolden çıkıp devrildi

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Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tünele giren elektrikli mini araç kontrolden çıkıp devrildi

 

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#Trafik Kazası#Kaza#Mini Otomobil

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