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Tüneldeki kazada otomobil alev aldı; yolda araç kuyruğu oluştu

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#Bursa#Trafik#Polis
Tüneldeki kazada otomobil alev aldı; yolda araç kuyruğu oluştu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 16:30

İSTANBUL- Bursa- İzmir Otoyolu, Orhangazi Tüneli’nde iki otomobilin çarpıştığı kazada, araçlardan biri alev aldı. Yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, 1 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle yolda 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

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Kaza, saat 13.30 sıralarında İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli’nde meydana geldi. Bursa’dan İstanbul yönüne giden Cengiz Görmez (54) yönetimindeki 34 AH 3659 plakalı otomobile, aynı yöne giden ve Fırat Algül (40) idaresindeki 34 GJR 691 plakalı otomobil çarptı. Kazanın ardından Görmez’in otomobili alev aldı. Diğer sürücülerin yardımıyla Cengiz Görmez ile 2 yolcu araçtan çıkarıldı. Araçtaki N.G. (51) isimli kadın hafif yaralandı.

Tüneldeki kazada otomobil alev aldı; yolda araç kuyruğu oluştu

Yangına otoyol görevlileri tünel içinde bulunan yangın söndürme tüpleri ve hortumları ile müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. N.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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7 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle Orhangazi Tüneli’nde duran trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Yolun İstanbul istikametinde yaklaşık 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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#Bursa#Trafik#Polis

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