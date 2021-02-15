Tünelde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Afyonkarahisar'da, Antalya, İzmir, Denizli ve Uşak bağlantı yolu üzerine yapılan ve 4 yıl önce hizmete giren Karahisar Tüneli'nde seyir halinde olan 06 NT 901 plakalı otomobilde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Afyonkarahisar- İzmir karayolunun 14'üncü kilometresindeki yangın nedeniyle ulaşım durdu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ekiplerin çalışmasının sürdüğü belirtilirken, yangın nedeniyle trafikte aksama yaşandı.