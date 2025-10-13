×
Tünelde mahsur kalan kişi Portekizli turist çıktı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2025 07:00

İSTANBUL Beyoğlu’ndaki bir adam, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli’nin girişinin yanındaki dar alana girdi.

Buradan ilerleyen kişi, ardından 15 metre uzunluğundaki duvarın arkasına geçti. İçeride günlerce mahsur kalan adam, 11 Eylül sabahı sesinin duyulması üzerine 6 saatlik operasyon sonucunda kurtarıldı.

PASAPORTUNU KAYBETMİŞ

Hastaneye kaldırılan adamla, tercüman eşliğinde görüşme yapıldı. Adamın Portekiz uyruklu Caires Ferraiera (45) olduğu tespit edildi. Ferraiera’nın Ağustos’ta ülkesinden İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na geldiği, İstanbul’a geçtiği, bu süre içerisinde pasaportunu kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Pasaport çıkarmak için konsolosluğun Kasımpaşa’da olduğunu sanarak buraya gelen Ferraiera’nın sokakta yaşamaya başladığı öğrenildi. Dinlenmek amacıyla o tünele sığındığı öğrenilen Ferraiera’nın daha sonra bulunduğu yerden çıkamadığını söylediği öğrenildi. Ferraiera, işlemlerinin ardından sınırdışı edildi.

 

