Tünelde kutlama yapıp trafiği durduran 4 sürücüye toplam 720 bin TL ceza

Gaziantep’te 100'üncü yıl tünelleri içerisinde düğün konvoyunda araçlarını durdurup eğlenen 7 aracın videosunun sanal medyada paylaşılması üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kameralardan araçların plakalarını tespit eden ekipler, 7 araçtan 4’üne 'Tünel İçerisinde Diğer Araçların Geçişini Zorlaştıracak Şekilde Konvoy Yapmak’ ihlalinden ayrı ayrı 180 bin TL toplamda 720 bin TL para cezası uygulandı. Plakaları tespit edilen araçlar 120 gün süreyle trafikten men edilirken, araç sürücülerinin de ehliyetlerine 120 gün süreyle el konuldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliğinden konuyla ilgili sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bir sosyal medya hesabından bugün paylaşılan Şahinbey ilçemizde düğün konvoyu yaparak 100. Yıl Tünelleri'nde durup yolu kapatan araçlarla ilgili yayınlanan görüntüler ihbar kabul edilmiştir. Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmada plakası tespit edilen 7 aracın 4’üne ‘Tünel İçerisinde Diğer Araçların Geçişini Zorlaştıracak Şekilde Konvoy Yapmak’ ihlalinden ayrı ayrı 180 bin toplamda 720 bin lira para cezası uygulanmış, araçlar 120 gün süreyle trafikten men edilmiş ve sürücülerin sürücü belgelerine 120 gün süreyle el konulmuştur. Plakası tespit edilen diğer 3 araçla ilgili çalışmalar devam etmektedir.”