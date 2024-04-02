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Tünelde korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı

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#TIR#Artvin#Kaza
Tünelde korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 11:29

Artvin’in Yusufeli ilçesinde tünelde TIR'a çarpan kamyonetteki İlyas Çelik (56), hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Yusufeli ilçesi Uzundere mevkisindeki T24 tünelinde meydana geldi. Artvin'e seyreden inşaat işçilerini taşıyan Mikail Taştan idaresindeki 34 KAY 260 plakalı çift kabinli kamyonet, karşı yönden gelen TIR’ın dorsesine çarptı. Kazada kamyonetin sürücüsü Taştan ile 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerine araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Uzundere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İlyas Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası tek taraflı ulaşıma kapatılan tünel, araçların yoldan kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Tünelde korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı

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#TIR#Artvin#Kaza

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