Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı

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Kaza, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Otoban Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CHE 23 plakalı otomobilin sürücüsü B.G., aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce tünel duvarına, ardından aynı yönde ilerleyen G.Y. yönetimindeki 14 LA 556 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle G.Y.’nin kullandığı otomobil, tünel duvarına çarparak durabildi.

Kaza sonucunda 14 LA 556 plakalı araçta bulunan sürücü G.Y., eşi A.Y. ve çocukları A.Y. ile A.Y. araç içinde sıkıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkışan sürücü ve yolcular kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gebze’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.