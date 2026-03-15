Tünelde aracını durdurup dans ederek sürücüye rekor ceza

#Trafik Cezası#Dans Eden Sürücü#Akyazı Tüneli
Tünelde aracını durdurup dans ederek sürücüye rekor ceza
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2026 18:11

 TRABZON’da tünelde hafif ticari aracını durdurarak müzik eşliğinde beraberindekilerle dans eden sürücüye 180 bin lira idari ceza uygulanıp, aracı 120 gün süreyle trafikten menedildi.

Akyazı Tüneli’nde ilerleyen hafif ticari aracını durduran şoför ile beraberindeki yolcular, araçtan gelen müzik eşliğinde dans etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin incelmelerinde, araç şoförü ile beraberindeki yolcuların, trafik akışını tehlikeye düşürecek şekilde müzik eşliğinde oynadıkları tespit edildi. Bunun üzerine sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 180 bin lira idari ceza uygulanıp, sürücü belgesi ile araç 120 gün süreyle trafikten menedildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, tünelde dans edenlerin yer aldığı görüntüyü, resmi sanal medya hesabından “Vatandaşlarımızın huzurunu ve trafik güvenliğini tehlikeye atan hiçbir eyleme müsaade edilmeyecektir” notuyla paylaştı.

 

 

#Trafik Cezası#Dans Eden Sürücü#Akyazı Tüneli

