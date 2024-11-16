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Tunç’tan ‘yargı tacizi’ yanıtı: Haddi aşmamak gerekir

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#Yılmaz Tunç#Ekrem İmamoğlu#İstanbul
Tunç’tan ‘yargı tacizi’ yanıtı: Haddi aşmamak gerekir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 07:00

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin bazı harcamalarına yönelik soruşturmalar hakkındaki sözlerine ilişkin, “Özellikle yargıyla ilgili cümleler kurarken de haddi aşmamak gerekir” dedi.

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TÜRKİYE HUKUK DEVLETİ

Türkiye’de hizmete giren 3’üncü Çocuk Adalet Merkezi’nin ve Eskişehir Hâkimevi’nin açılışı için Eskişehir’e giden Bakan Tunç, sorular üzerine şöyle konuştu:

“Özellikle yargıyla ilgili cümleler kurarken de haddi aşmamak gerekir. Yani ‘yargı tacizi’ ne demek? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Bağımsız ve tarafsız yargının başlatmış olduğu soruşturmaları ‘yargı tacizi’ şeklinde değerlendirmek şuursuz bir harekettir. Özellikle belli sorumluluk makamında olan kişilerin, kamu yöneticilerinin, belediye başkanlarının yargıyla ilgili cümleleri sarf ederken çok dikkatli olması lazım. 25 bin hâkim ve savcımız var. Yargının yapmış olduğu işlemler noktasında siz eğer ‘yargı tacizi’, ‘burada haksızca üzerimize geliyorlar’ şeklindeki cümleleri sarf ederseniz demek ki ‘Gizlediğiniz bir şey mi var acaba?’ der kamuoyu. Onun için tabii yani burada hukukun üstünlüğü endeksiyle ilgili olarak değerlendirme yapmak, Türkiye ile ilgili olarak böyle bir değerlendirme yapmak bir belediye başkanının haddi de değil hakkı da değil.”

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#Yılmaz Tunç#Ekrem İmamoğlu#İstanbul

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