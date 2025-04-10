Tunç’tan tutuklu öğrenci yanıtı: Şiddet varsa üzerine gideriz

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Meclis grup toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Gençlerimize yönelik bir fiil gerçekleşmişse, somut olarak örnek varsa, bu konunun üzerine kararlılıkla gidilir. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Gençlere yönelik böyle çirkin şeyler olmaz. Gözaltı merkezlerinde, cezaevlerinde, adliyelerimizde her yerde kameralar var. İşkenceye sıfır tolerans politikası çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Adi suçlularla aynı koğuşa konulduğuna ilişkin birtakım dezenformasyonlar yapıldı. Böyle bir durum söz konusu değil.”

İMRALI’DA BAYRAM GÖRÜŞMESİ

“DEM Parti’nin İmralı’yı ziyaret etmek için bir talebi oldu mu?” sorusuna ise Tunç, “İmralı ile ilgili yakınlarının bir görüşme talebi oldu. Orada barındırılan diğer hükümlülerle ilgili de talep oldu. Görüşmeler sağlandı, bayram görüşmesini yaptılar. DEM Parti’nin kurumsal olarak ayrıca şu anda İmralı’yla görüşme talebi söz konusu değil” yanıtını verdi.

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‘HABER VERSEYDİ’

Tutuklu öğrencilerin durumuyla ilgili bakanlığının önünde gece boyu eylem yapan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’a ilişkin soru üzerine de Bakan Tunç, “Keşke önceden haber verseydi, bakanlığa davet ederdim” yanıtını verdi.

MAHİR POLAT’A EV HAPSİ

İBB’ye yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat için sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik ‘terör’ soruşturması kapsamında, ‘Silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçundan tutuklanan Mahir Polat, sağlık sorunları nedeniyle önceki gün Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti. Kurum tarafından tam teşekküllü bir hastaneden bazı tetkiklerin yapılması istenmişti. Tetkikleri yapılan Mahir Polat hakkında İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği tarafından sağlık durumunda yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurularak ev hapsi kararı verildi.

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İMAMOĞLU’NUN ‘TEHDİT’ DAVASI SİLİVRİ’DE

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir panelde sarf ettiği sözlerle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i tehdit ve hakaret ettiği, hedef gösterdiği iddiasıyla açılan davanın yargılaması Silivri’de yapılacak. İmamoğlu hakkında 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. 11 Nisan’daki duruşma Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı yerine Silivri’de yapılacak. Mahkemenin kararında, “Duruşmaya katılım sayısının fazla olabileceği, duruşma salonunun fiziki şartlara göre tarafların mağduriyetlerinin oluşabileceği, İstanbul Adliyesi içi ve çevrede güvenlik göz önüne alınarak duruşmanın Silivri Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonları’nda yapılması değerlendirilmiştir” denildi.

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SARAÇHANE MİTİNGLERİNDE 7 GAZETECİYE 3 YIL HAPİS TALEBİ

İBB’ye yönelik soruşturmaların ardından ‘izinsiz gösteri yaptıkları’ öne sürülen ve aralarında 7 gazetecinin de bulunduğu 25 kişi hakkında 3’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Bülent Kılıç, Kurtuluş Arı, Yasin Akgül, Zeynep Kuray, Gökhan Kam, Ali Onur Tosun ve Hayri Tunç’un olay yerinde gazetecilik faaliyeti ifa ettiklerine dair tespit yapılmadığı belirtildi. 25 şüpheli hakkında ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ten 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle dava açıldı.