Tunç’tan Özel’e: Haddi değil

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Tunç, dün İstanbul’da ‘Kişisel Veriler ve Hukuki Güncellemeler 2025 Perspektifi - Kişisel Verileri Koruma Günü’ toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken özetle şu mesajları verdi:

TUTUKLU ÖĞRENCİLER: “Öğrencilerimizin tutuklanması hiçbirimizin istemeyeceği bir durumdur. Bunun değerlendirmesini yapacak olan savcılık ve sulh ceza hâkimliği. Bizim yargıya müdahale edip, ‘şunu serbest bırakın’ deme lüksümüz yok. Çıplak arama gibi durum söz konusu olamaz.

ÖZEL TALİHSİZ BİR İFADE KULLANDI: CHP Lideri çok talihsiz bir ifade kullandı. Cumhurbaşkanımıza maalesef ‘cunta başkanı’ diyebildi. Bu bir kere hadsizlik. Bu ifadeleri kendisine iade ediyoruz. Darbeci, cuntacı, vesayetçi zihniyeti tarihe gömen bir lidere böyle bir söz söylemek CHP Genel Başkanı’nın haddi değildir.

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ABD’DEN Mİ İCAZET ALINACAK: (İstanbul’daki operasyondan ABD yönetiminin haberi vardı iddiası) Saçma sapan bir iddia. Tabii kimin bu ülkeyi ve bu ülkenin yargısını yabancılara nasıl şikayet ettiğini biliyoruz. Yargı bağımsızdır, tarafsızdır.”