Tuncer Bakırhan’a soruşturma

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlıklarına, başkanvekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak, Tuncer Bakırhan’ın 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç’un yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır” denildi.

KAMUOYU YANILTILIYOR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti’nin resmi sosyal medya hesabından İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında başlatılan soruşturmaya konu olan konuşmasına ilişkin, “Hazmedilemeyen ve çarpıtılan bu konuşmam bugün başka bir hukuksuzluğa vesile edilmek isteniyor. İçişleri Bakanlığı yetkisini aşıp kendisini yargı yerine koyarak, yaptığım bu konuşma üzerinden kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor” dedi.

Haberin Devamı

SÖZLERİ ÇARPITILIYOR

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına ilişkin, “Satır aralarından okumaya çalıştığımız şeyleri tabii ki ilgiyle, dikkatle dinliyor, duyuyor, izliyor ve önemli buluyoruz, Öcalan’a çağrı yapılıyor ama tecrit sürüyor. Öcalan’ın mesajındaki koşullar sağlanmıyor” diye konuştu. Doğan, Bakırhan’ın soruşturma açılan sözlerinin ise çarpıtıldığını savunarak “İma etmediği bir bağlama çevrilmeye çalışılıyor” dedi.