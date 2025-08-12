×
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde görüldü! Kırmızı listede yer alıyor: 'Yıllardır dağlardayım ilk kez gördüm'

Güncelleme Tarihi:

#Tunceli#Bozkır Keleri#IUCN Kırmızı Listesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 13:27

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı kırmızı listede ve nesli tehlike altında olan türler arasında yer alan "Bozkır Keleri" görüntülendi.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi Anıl Köyü yakınlarında Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı kırmızı listede ve nesli tehlike altında olan "Bozkır Keleri" görüntülendi.

"BOZKIR KELERİNİ İLK KEZ GÖRDÜM"

Koyunlarını otlatmak için yüksek bölgelere çıkan sürü sahibi İsmail Yıldırım, daha önce görmediği canlı türünü görüntü cep telefonunu çıkartarak o anların fotoğrafını çekti. Merak ettiği sürüngeni araştıran Yıldırım, nesli tükenme altında olan Agamidae ailesinden Bozkır Keleri olduğunu tespit etti.

Bozkır Kelerini görüntüleyen İsmail Yıldırım, "Yıllardır dağlarda koyun otlatıyorum. Yabanda birçok hayvanla karşılaştım ama Bozkır Kelerini ilk kez gördüm. Fotoğrafını çekip araştırdım" dedi.

