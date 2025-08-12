Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde görüldü! Kırmızı listede yer alıyor: 'Yıllardır dağlardayım ilk kez gördüm'

Haberin Devamı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi Anıl Köyü yakınlarında Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı kırmızı listede ve nesli tehlike altında olan "Bozkır Keleri" görüntülendi.

Koyunlarını otlatmak için yüksek bölgelere çıkan sürü sahibi İsmail Yıldırım, daha önce görmediği canlı türünü görüntü cep telefonunu çıkartarak o anların fotoğrafını çekti. Merak ettiği sürüngeni araştıran Yıldırım, nesli tükenme altında olan Agamidae ailesinden Bozkır Keleri olduğunu tespit etti.

Bozkır Kelerini görüntüleyen İsmail Yıldırım, "Yıllardır dağlarda koyun otlatıyorum. Yabanda birçok hayvanla karşılaştım ama Bozkır Kelerini ilk kez gördüm. Fotoğrafını çekip araştırdım" dedi.