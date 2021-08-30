Tunceli’deki yangınlar kontrol altında

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Tunceli’deki Hozat-Ovacık özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilen alanda 18 Ağustos saat 13.45’te, 4 ayrı noktada orman yangını meydana geldiğini duyurdu. Yangınlar ekiplerin yoğun çalışması sonrası dün akşam saatlerinde kontrol altına aldı. Valilikten yapılan açıklamada, “Hozat ilçemiz Tanzi Deresi üzerinde başlayan örtü yangını ekiplerimizin karadan iş makineleri ve arazözler ile havadan da uçak ve helikopterle müdahalesi sayesinde tamamen kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir” denildi. OGM’nin verilerine göre yılın ilk 8 ayında Türkiye’de 1597 kırsal yangın ve 2 bin 105 orman yangını yaşandı. Yangınların tamamı kontrol altına alınarak, yanan alanlar için yeniden ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı.



CHP HEYETİ BÖLGEDE



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP heyeti, dün Tunceli’de yangın bölgesinde inceleme yaptı. Milletvekilleri Burhanettin Bulut, Orhan Sümer ve Polat Şaroğlu’nun yer aldığı heyete Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da eşlik etti. Havadan müdahalenin başladığını belirten Ağbaba, “Zamanında müdahale edilseydi yangın bu kadar büyümezdi. Yangına ne sivillerin ne de itfaiyenin müdahale etmesine izin verilmemiş. Havadan müdahale bugün (dün) başladı. CHP olarak tüm imkânlarımızı kullanmaya hazır olduğumuzu ifade ettik” dedi. Gamze KOLCU / ANKARA

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