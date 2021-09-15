Tunceli'deki örtü yangını kısmen kontrol altında

Ovacık ilçesine bağlı Otlubahçe köyü kırsalında 2 günden beri devam eden örtü yangınını söndürme çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi, jandarma ekipleri ve havadan 2 yangın söndürme helikopteri desteğiyle sürdürülüyor. Sarp ve dağlık olması nedeniyle karadan müdahalenin zor olduğu bölgedeki yangın, havadan yoğun müdahaleyle bugün kısmen kontrol altına alındı.

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