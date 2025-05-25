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Tunceli'deki Düzgün Baba Dağı ziyaretinde kan donduran cinayet: Amca ile yeğeni öldürüldü

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#Tunceli#Düzgün Baba#Cinayet
Tuncelideki Düzgün Baba Dağı ziyaretinde kan donduran cinayet: Amca ile yeğeni öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2025 13:16

Tunceli’de Düzgün Baba Dağı ziyaretinde H.Y. (47), tartıştığı Yaşar Seyrek (56) ve yeğeni Deniz Seyrek’i (23) tabanca ile vurarak öldürdü. Dağlık bölgeye kaçan şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, öğle saatlerinde Nazımiye ilçesine bağlı Kılköyü bölgesinde Aleviler tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba Dağı’nda bulunan ziyarette cemevi yakınlarında meydana geldi.

Tuncelideki Düzgün Baba Dağı ziyaretinde kan donduran cinayet: Amca ile yeğeni öldürüldü

2 gün önce iddiaya göre, Yaşar Seyrek ve yeğeni Deniz Seyrek ile H.Y. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Bugün yine karşılaşan taraflar arasında yine tartışma çıktı. H.Y. yanında getirdiği tabanca ile Yaşar Seyrek’i başından, Deniz Seyrek’i ise göğsünden ve boynundan vurdu.

Tuncelideki Düzgün Baba Dağı ziyaretinde kan donduran cinayet: Amca ile yeğeni öldürüldü

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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. H.Y. ise dağlık alana kaçtı. Sağlık ekibinin kontrolünde Yaşar Seyrek’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tuncelideki Düzgün Baba Dağı ziyaretinde kan donduran cinayet: Amca ile yeğeni öldürüldü

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Deniz Seyrek ise ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Seyrek de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Amca ve yeğeninin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. Hastaneye gelen yakınları fenalık geçirdi.

Tuncelideki Düzgün Baba Dağı ziyaretinde kan donduran cinayet: Amca ile yeğeni öldürüldü

Bölgeyi ablukaya alan jandarma ekipleri, H.Y.’yi olaydan yaklaşık 1 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

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#Tunceli#Düzgün Baba#Cinayet

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