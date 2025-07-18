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Tunceli'de yavru baykuş, kendisini seven vatandaştan ayrılmak istemedi

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#Tunceli#Baykuş#Vatandaş
Tuncelide yavru baykuş, kendisini seven vatandaştan ayrılmak istemedi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 12:48

Tunceli'de yavru baykuş, kendisini seven vatandaştan ayrılmak istemedi. Vatandaş, baykuşla olan dostluğunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Geriş köyünde yaşayan Özgün Yeğin, evlerinin yakınında yavru bir baykuş buldu. Annesinin uçmayı öğrenmesi için bıraktığı düşünülen yavru baykuşu bir süre besleyen ve seven Yeğin daha sonra onu doğal ortamına bıraktı.

Yavru baykuş, Yeğin'in sevgisini hissetmiş olacak ki uzun süre gitmemek için dirense de sonra doğasına geri döndü.

Tuncelide yavru baykuş, kendisini seven vatandaştan ayrılmak istemedi

"CANLILARIMIZA SAHİP ÇIKALIM"

Baykuşların uğursuz olarak nitelendirilmesine tepki gösteren Yeğin, "Elime aldığım ilk an dışında hiçbir tedirginlik yaşamadı. Çünkü sevgimi, ona zarar vermeyeceğimi hissetmişti. Besleyip uzun uzun sevdikten sonra yeniden doğal ortamına bıraktım. Lütfen doğamızdaki tüm canlılara sahip çıkalım. Emin olun ki doğadaki hiçbir canlı gereksiz değildir. Hepsinin bu döngü içinde büyük önemleri var" dedi.

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#Tunceli#Baykuş#Vatandaş

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